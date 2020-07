Al via i Centri estivi dell’Aics Agrigento

Con la solita professionalità ed esperienza, esiste da oltre mezzo secolo, l’Aics di Agrigento ha organizzato, in tandem con alcuni comuni della provincia, i Centri estivi, che vedranno per alcune settimane impegnati diversi bambini e ragazzi. Non é stato facile al tempo del coronavirus, ma l’Aics ha allestito un protocollo di sicurezza. Il primo comune che ha sposato il progetto dell’Aics, guidato in provincia di Agrigento da Giuseppe Petix, è stato il comune di Comitini. La delegata, Erminia Zaffuto, ha gia avviato le iscrizioni. Altre intese con i comuni sono sul punto di essere sottoscritti. Oltre all’attività sportiva, i partecipanti vivranno momenti interessanti che toccheranno l’ambiente, ma anche il giornalismo, la lingua siciliana e altro ancora. I corsi sono nelle ore pomeridiane.