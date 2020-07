Luca Cavallo nuovo allenatore della Pro Favara

L uca Cavallo, ex calciatore di Genoa, Perugia e Cagliari, è il nuovo allenatore della SSD Pro Favara Calcio 1984. Sabato mattina alle 10.00 al Caffè Italia conferenza stampa di presentazione del nuovo staff tecnico. Il Pro Favara diventa società partner nel settore giovanile con l’Udinese Academy.

Luca Cavallo, 47 anni, di Rossiglione (Genova) ex centrocampista del Genoa (26 presenze in serie A) e con 260 presenze in serie B con la maglia di Perugia, Genoa, Monza, Ternana, Cagliari, Siena e Pescara è il nuovo tecnico della squadra gialloblù. Nelle ultime stagioni è stato il responsabile del settore giovanile dell’Udinese Academy ed ha avuto esperienze in panchina anche all’estero nel Paniliakos, squadra militante nella serie B greca. Allenatore professionista Uefa A ha maturato esperienze formative anche con il Taranto, Pro Sesto e Spal. Arriva a Favara con tanto entusiasmo e con le idee abbastanza chiare sul nuovo progetto della società gialloblù: candidare la squadra al salto di categoria venti anni dopo la storica promozione in serie D. In panchina con lui siederà, come allenatore in seconda, il brasiliano Cassio Medeiros, 42 anni, con una lunga esperienza soprattutto nei settori giovanili.

Il nuovo staff tecnico sarà presentato alla stampa e ai tifosi sabato 11 luglio alle ore 10.00 nella centrale Piazza Cavour nel salotto esterno del Caffè Italia. Oltre a Cavallo e Medeiros la dirigenza presieduta da Rino Castronovo presenterà anche il Direttore Sportivo Francesco Lo Medico.

“Presenteremo il nuovo organigramma societario e il progetto di rilancio della società –dice il presidente Rino Castronovo- che deve passare dall’allestimento di una squadra competitiva per il salto di categoria e per un potenziamento del settore giovanile e del vivaio. Abbiamo concluso l’accordo con l’Udinese Academy in un rapporto di collaborazione per la valorizzazione del settore giovanile. Registriamo l’entusiasmo attorno al nuovo progetto Pro Favara di altri imprenditori e attività commerciali e stiamo cercando di pianificare ogni aspetto: da quello tecnico a quello del marketing e soprattutto stiamo rifacendo il look allo stadio “Bruccoleri” grazie alla gestione dell’impianto sportivo che abbiamo avuto affidato dal Comune di Favara. Spogliatoi ristrutturati, tribuna con sedie nuove, gradinata e curva messe in sicurezza. Speriamo al più presto che l’emergenza Covid-19 cessi e che gli stadi vengano riaperti perché è nostra intenzione riportare il grande pubblico al “Bruccoleri”.

Alla conferenza stampa, oltre al presiedente Castronovo, ai vicepresidenti Marrone e Marotta, all’allenatore Cavallo, al suo vice Medeiros e al diesse Lo Medico, sarà presente anche l’assessore comunale allo sport Miriam Mignemi.