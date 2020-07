Agrigento, si è spenta Giuseppina Ruoppolo per anni impegnata in favore dei bisognosi

E’ deceduta Giuseppina Ruoppolo in Vecchio, 74 anni di Agrigento, per tanto tempo impegnata in varie attività per le persone bisognose. Lascia nel dolore tre figli, il marito Pietro, altri stretti familiari e tanti, proprio tanti altri che l’hanno conosciuta e stimata per il suo forte e generoso impegno in viarie attività di carattere formativo in campo socio-ecclesiale.

Docente ed educatrice, Giuseppina Ruoppolo è venuta a contatto sin dagli anni della sua giovinezza con tanti giovani che in lei hanno trovato un’amica sincera, una consigliera saggia e prudente, nel travaglio di un’epoca particolarmente ricca di spunti positivi, ma non priva di allettanti suggestioni discutibili, che poi si sono appalesate realmente tali.

Per anni impegnata in prima linea nell’Azione Cattolica diocesana, unitamente al fratello Luigi che allora era stato chiamato a rivestire ufficialmente la carica di presidente del ramo giovanile, ha partecipato attivamente al rinnovamento della presenza e dell’impegno dei giovani, nella Chiesa agrigentina, soprattutto nel campo femminile ma non solo.