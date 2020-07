Pitlane, successo per la seconda prova

Seconda prova del Campionato Pitlane e gara molto esaltante per le varie presenze di piloti provenienti da tutta la Sicilia. Sono arrivati, infatti, concorrenti da Caltanissetta, Palermo, Marsala, Catania e Messina che hanno reso la gara molto emozionante. I piloti di casa, del Team Pitlane Aragona, hanno centrato le prime posizioni in tutte e 3 le categorie. Da segnalare le presenze che non passano mai inosservate, di Rosario Giaimo e Salvatore Schepis che ha provveduto a portare premi per tutti i partecipanti ed ha offerto i dolci per la chiusura dell’evento. Ottima la direzione di gara di EtnaCrono Giuseppe Privitera.