Metti una sera a cena con… Camilleri

S’intitola “Gli arancini di Montalbano”, la serata evento in programma al lido Majata, il 18 luglio, organizzata dall’Aics e condotta dal giornalista Gaetano Ravanà che attraverso ricordi e letture di alcune pagine dei diversi libri, ricorderà lo scrittore empedoclino, Andrea Camilleri, nel primo anniversario della morte. In contemporanea, in libreria, uscirà l’ultimo e, tanto atteso, libro del Commissario più amato d’Italia, dal titolo “Riccardino”.

La serata verrà allietata anche da alcuni interventi a cura dell’Aics di Agrigento, diretta da Giuseppe Petix.

Per l’occasione, per chi vorrà, a fine serata, si potrà prendere parte alla cena con menù caro al Commissario e al suo padre padrone, Andrea Camilleri. Dalle sarde a beccafico alla pasta con le sarde, per finire proprio con le arancine.