Sono stati minuti concitati in via Imera, ad Agrigento, per una donna, che ha minacciato di gettarsi dal balcone. Diversi passanti si sono rivolti al 113. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina.

Per fortuna la donna, che soffre di problemi psichici, alla vista della polizia, è rientrata in casa. Intervenuto il personale medico del 118.