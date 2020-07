Agrigento, 55enne trovato senza vita nella sua abitazione

Un 55enne agrigentino è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in una palazzina, di Piersanti Mattarella, al Quadrivio Spinasanta. L’uomo non rispondeva alla porta. Immediatamente sono scattati i soccorsi.

I vigili del fuoco e i poliziotti della sezione Volanti sono penetrati nell’appartamento. Qui nella camera da letto si sono trovati davanti il cadavere dell’agrigentino.

Effettuati tutti gli accertamenti del caso. Si ritiene che fosse morto da circa due giorni. Da una prima analisi il medico legale non ha riscontrato nessun segno di violenza e la casa come accertato è stata trovata tutta in ordine, e negli infissi alcun segno di scasso.

Gli agenti hanno avvertito il magistrato di turno, che ha disposto la ricognizione cadaverica. Forse un improvviso malore non gli ha lasciato scampo.