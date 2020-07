Tennis, successo su tutti fronti per il tradizionale trofeo “Travelgate”

Successo su tutti fronti per il tradizionale trofeo “Travelgate” giunto quest’anno alla sua ventiduesima edizione. Un successo innanzitutto di partecipanti, ma anche di entusiasmo e di qualità del gioco espresso dagli atleti in gara. Quest’anno c’era la grossa novità del primo torneo di padel che ha visto la presenza di oltre settanta giocatori provenienti da tutta la Sicilia, che per tre giorni si sono dati battaglia al Brucoli Village, che per la prima volta ha ospitato la manifestazione.

Buona anche la partecipazione al torneo di tennis che ha visto la vittoria della 22esima edizione, della coppia formata da Giancarlo Furnò e Pompeo Sarcuto che in finale hanno sconfitto la coppia mista formata da Fabio Pitrone e

Alessia Bertuccio con il punteggio di 6/4 6/2. Molto più equilibrio nel torneo di padel sin dai primi turni che hanno visto le sfide in campo protrarsi fino a notte fonda.

Semifinali e finale concluse tutte al super tiebreak con l’uscita prematura dei due favoriti: Fasciana e Di Noto. In finale sono arrivate le coppie formate da Pompeo Sarcuto e Luca Coniglio che hanno sfidato Gigi Dettori e Carlo Russello, la rivelazione del torneo. Proprio quest’ultima coppia ha avuto la meglio, battendo i favoriti Sarcuto/Coniglio con il punteggio di 4/6 6/4 10/8.

Ai vincitori del torneo di tennis e quello di padel, oltre ai piatti originali, andrà il voucher per la partecipazione gratuita alla 23esima edizione del trofeo, quella del 2021. Soddisfazione è stata espressa dall’organizzatore del torneo, Gero Bellavia, che ha ringraziato i partecipanti dando l’appuntamento a tutti per il prossimo anno.