Coronavirus in Sicilia, un solo nuovo caso e nessun decesso

Un nuovo contagiato, zero decessi e 966 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore, in Sicilia. Questo l’ultimo bollettino dell’emergenza Coronavirus, diffuso dal ministero della Salute.

Nell’Isola, attualmente, ci sono 139 casi positivi: 123 in isolamento domiciliare, 16 ricoverati, di cui due in terapia intensiva.

Il nuovo infetto è stato registrato in provincia di Agrigento, un detenuto del carcere di contrada “Petrusa”.Poi trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Dall’inizio dell’emergenza, in Sicilia, si registrano 3095 casi di contagio.