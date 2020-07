Agrigento, attese lunghe per una visita: scoppia la lite

Una lunga attesa per sottoporre la propria madre ad una visita medica, sarebbe la causa del parapiglia scoppiato, l’altro pomeriggio, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Quattro persone (un giovane, due infermieri e una guardia giurata) sono rimaste lievemente ferite. I carabinieri hanno ripristinato la calma.

Protagonista un giovane residente in un comune della provincia di Agrigento, che dopo le proteste, per la lunga attesa, sarebbe andato in escandescenze e dopo aver segnalato al 112 – a suo dire – il “ritardo” del personale medico, avrebbe litigato con due infermieri, e una guardia giurata.

I carabinieri giunti al presidio ospedaliero di contrada “Consolida” hanno prima riportato la calma, poi hanno raccolto i racconti delle persone coinvolte, per accertare i motivi che avevano scatenato il caos. Si procede a querela di parte.