Licata, due feriti in altrettanti incidenti stradali

Due persone, un licatese ed un extracomunitario, sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali, che si sono verificati la notte scorsa a Licata.

In entrambi i casi è intervenuto il personale medico del 118, che con le ambulanze ha trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Nessuno è in gravi condizioni. E’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Il primo incidente si è verificato in contrada “Piano Bugiades”. Il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo in un canalone attiguo alla strada. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Il ferito è stato condotto in ospedale, dove ha ricevuto le cure del caso. Sarebbe risultato positivo all’alcol test.

Il secondo incidente si è verificato in via Umberto II. Anche in questo caso per cause in corso di accertamento, un uomo alla guida di un’auto, è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia. Anche stavolta è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il ferito è stato trasferito all’ospedale. Anche in questo caso, per fortuna, le condizioni del conducente dell’auto non destano preoccupazione.