Agrigento, albero cade a terra e danneggia due auto

Poteva scapparci una tragedia, ieri mattina, a “Fiume Naro” a poche decine di metri dal lido Cannatello. Un albero situato si è abbattuto in strada, ed ha danneggiato due autovetture in sosta. Per fortuna tanta paura ma nessun ferito.

Sono stati i proprietari dei mezzi ed altri vicini a lanciare l’allarme al numero unico di emergenza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale con due automezzi, e il personale della polizia Municipale, che hanno provveduto a stilare una relazione sull’accaduto.

I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza. Ancora da accertare le cause che hanno provocato il cedimento della pianta. E’ stata una fortuna che il grosso arbusto sia crollato sui veicoli senza nessuno a bordo.