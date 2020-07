Canicattì, un’altra notte di fuoco: brucia auto di azienda

Nuovo incendio auto a Canicattì, dove le fiamme di natura incerta hanno devastato un’auto, modello Alfa Romeo 159 (nella foto), di proprietà di un’azienda. Si segue la pista dell’attentato incendiario, ma in mancanza di elementi certi, non viene escluso il fatto accidentale.

E’ successo nelle ore notturne in via Corsello. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno spento le fiamme e i carabinieri della Compagnia canicattinese, intervenuti per le indagini.

I pompieri e i militari hanno cercato le tracce per risalire alle cause del rogo. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori sospetti. Quando sono divampate le fiamme in strada non c’era nessuno. Nessun testimone. Aperto un fascicolo.