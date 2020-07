Agrigento, già espulsi e respinti: arrestati sei migranti

La polizia di Stato di Agrigento ha proceduto all’arresto di 6 cittadini extracomunitari, sbarcati, nei giorni scorsi, a Lampedusa. Uno di essi, destinatario di un decreto di espulsione, è rientrato in Italia, entro i previsti cinque anni dall’effettivo rimpatrio.

Gli altri cinque, invece, erano destinatari di un decreto di respingimento, e sono rientrati in Italia, entro i previsti tre anni dall’effettivo rimpatrio. Tutte e sei come disposto dal magistrato di turno, in attesa del giudizio direttissimo, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.