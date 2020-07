Coronavirus, altri otto migranti risultati positivi

Altri otto migranti sono risultati positivi al Coronavirus. Fanno parte del gruppo dei 43 soccorsi dalla “Mare Jonio” e sbarcati al porto di Augusta. Il presidente della Regione sta ragionando sulla possibilità di dichiarare zona rossa l’area attorno alla struttura che ospita i migranti.

“Si trovano a Noto e non su una nave in rada come aveva chiesto il governo siciliano”, dice il presidente della Regione Nello Musumeci. I migranti sono lontani dal centro abitato: in contrada “Testa dell’acqua”, a circa 20 chilometri dalla città barocca.

La settimana scorsa c’era stato il caso della “Sea Watch”: 30 migranti soccorsi dalla ong sono contagiati e adesso sono in quarantena, insieme agli altri soccorsi, nella nave “Moby Zaza”, a Porto Empedocle.