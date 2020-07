Agrigento, fermato ubriaco alla guida: denunciato motociclista

Si era messo al volante di una motocicletta, malgrado avesse alzato di parecchio il gomito. Lungo il tracciato procedendo a zig e zag, avrebbe invaso la corsia opposta, rischiando di andare a sbattere contro qualcuno. Protagonista un 27enne di Agrigento.

Per l’uomo è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Allo stesso è stato ritirato il documento di guida. E’ accaduto, l’altra notte, sul viadotto Imera, ad Agrigento.

Il giovane, dopo avere consumato bevande alcoliche, aveva deciso di mettersi alla guida della propria moto, per fare ritorno a casa. La sua corsa è stata interrotta, dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, impegnati in un posto di controllo.

L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato sottoposto all’alcol test. Il dispositivo non ha potuto che, confermare i sospetti dei poliziotti. Aveva alzato di parecchio il gomito, con un valore di 1,35 g./l.