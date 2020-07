Realmonte, incendio auto a pochi passi dalla Scala: attimi di panico

Attimi di paura per un’autovettura in sosta (nelle foto) andata in fiamme davanti ad una villetta, lungo la strada provinciale, a pochi passi dalla Scala dei Turchi, a quell’ora affollato di persone. A parte il grosso spavento, e la vettura completamente carbonizzata, le fiamme hanno danneggiato l’ingresso della villetta.

Tutto quanto è accaduto verso le 20 di lunedì. Il fuoco in pochi istanti ha completamente avvolto la vettura, una Fiat Tipo (nuovo modello), di proprietà di una persona di Realmonte. Sono stati momenti di panico. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, impegnati nell’opera di spegnimento, e della successiva messa in sicurezza.

Accorsi anche i carabinieri della Stazione di Realmonte e i loro colleghi della Compagnia di Agrigento, che hanno isolato l’area interessata, e ora sono chiamati ad accertare le cause del rogo. Dell’auto è rimasta la carcassa annerita.