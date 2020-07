Coronavirus, Gramaglia: “Non mollare la presa su attenzione, bisogna essere rigoros”

Nelle ultime 24 ore ad Agrigento, si è registrato un nuovo caso di Coronavirus in città, mentre salgono a 30 i positivi sulla nave “Moby Zazà” ferma di fronte a Portò Empedocle.

“Si dice che non si possono contenere le onde del mare, ma le ondate pandemiche sì, eccome. I piani di mitigazione servono a questo”. Così afferma il consigliere comunale di Forza Italia di Agrigento, Simone Gramaglia,

“Investire nella prevenzione per evitare che l’epidemia riparta, questo è il concetto più difficile da far passare, bisogna applicare tutte le azioni finalizzate a che l’epidemia non riparta”.

“Il fatto che la circolazione virale si stia spegnendo non vuol dire che possiamo permetterci di far finta di niente, occorrono più controlli”.