Lampedusa, ondata di sbarchi: giunti 8 barchini

Ondata di sbarchi nel giro di poche ore a Lampedusa. Sono arrivati 8 barchini, per un totale di 114 migranti. Nell’hotspot di contrada “Imbriacola” sono ospitati un centinaio di persone, ma nelle prossime ore è previsto un trasferimento di 80 migranti, con il traghetto di linea per Porto Empedocle.

Fra l’isola più grande delle Pelagie, e Malta vi sarebbero altre imbarcazioni in difficoltà. Così come ha confermato l’equipaggio dell’aereo della “Sea Watch”. La nave “Ocean Viking” in serata ha soccorso 47 persone su un’imbarcazione alla deriva a sud di Lampedusa, per complessive 164 persone recuperate in pochi giorni.