Coronavirus in Sicilia, c’è un solo positivo in più

C’è un nuovo positivo al Coronavirus in Sicilia, su 2348 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore. Emerge nel bollettino della Protezione civile nazionale per quanto riguarda l’epidemia nell’Isola, aggiornato ad oggi sabato 27 giugno.

Dati sostanzialmente stabili a ormai quasi un mese dal via della “fase3” e quindi con la libera circolazione delle persone. Il totale dei positivi attuali è di 130. Sono 24 le persone ricoverate (due in più rispetto a ieri), di cui 20 in corsia e 4 in terapia intensiva.

Resta invariato il numero dei guariti, 2666, così come quello dei morti 281. Il numero totale di casi riscontrati in Sicilia è di 3077, su 204184 tamponi.