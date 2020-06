Auto si ribalta in territorio di Naro, un uomo resta ferito

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale, che si è verificato a tarda serata, in contrada “San Nicola”, in territorio di Naro. Un’auto, modello Fiat Multipla, con alla guida un uomo, si è ribaltata su un fianco, ed è finita al centro della carreggiata.

Alcuni automobilisti in transito hanno segnalato il sinistro al numero unico di emergenza 112. I primi ad arrivare sul posto i carabinieri.

Il conducente dell’auto, che viaggiava da solo, è rimasto ferito e in ambulanza trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.