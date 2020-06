Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, con riferimento alle notizie di stampa apparse in questi giorni, precisa che, a partire dal prossimo mercoledì 1 luglio, il Museo Casa Natale Luigi Prandello riaprirà ai visitatori.

A precisarlo il direttore Roberto Sciarratta. La riapertura avverrà in piena sicurezza dei visitatori e dei lavoratori così come previsto dalla normativa vigente in materia di contrasto al Covid-19.