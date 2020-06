Porto Empedocle, spiaggetta attrezzata per i cani: ordinanza non viene rinnovata

La Capitaneria di Porto di Porto Empedocle in comune accordo con il Comune di Porto Empedocle, hanno deciso di non rinnovare, come ogni anno l’ordinanza relativa alla disciplina per l’accesso dei cani nel tratto di spiaggia in località “Spiaggetta”.

Inaugurata 5 anni fa in maniera del tutto sperimentale ed unica nel suo genere in Sicilia, purtroppo sono venute a mancare le condizioni di sicurezza che ne avrebbero consentito il rinnovo.

Il Comune ha pertanto posto in essere tutte le azioni necessarie per ripristinare la sicurezza della spiaggia procedendo alla rimozione della delimitazione metallica che perimetrava gli 80 metri di spiaggia “dog friendly”, recinzioni risultate essere oramai vetuste e diventate pericolose che andavano necessariamente rimosse.

La Capitaneria di porto pertanto fa presente che non sarà più possibile accedere con i cani sulla spiaggia alle medesime condizioni dell’ordinanza oramai non più in vigore ed invita la cittadinanza al rispetto delle ordinanze balneari vigenti.