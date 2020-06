Nuovamente a rischio il cantiere della Agrigento-Caltanissetta

Nuova indagine sulla Cmc Ravenna, impegnata nei lavori del raddoppio stradale della statale 640 che collega Agrigento a Caltanissetta. La Guardia di finanza ha eseguito delle perquisizioni nella sede della Cmc su ordinanza della Dda di Caltanissetta, a firma del sostituto procuratore Simona Russo,

Questo rischia di bloccare di nuovo tutto. Le ipotesi di reato per l’azienda sono di: peculato, associazione per delinquere, frode in pubbliche forniture e traffico illecito di rifiuti.

Al centro dell’inchiesta c’è proprio la Ss 640 completa nel primo tratto agrigentino, ma incompiuta in quello nisseno, con i lavori che erano ricominciati solo prima del lockdown, poi di niovo sospesi. La Cmc Ravenna era già alle prese con i problemi finanziari con le società in subappalto, che avevano causato l’ultimo stop all’opera.

Lo scorso anno tutto si era bloccato per un contenzioso tra la società ravennate e Anas. Ma grazie all’impegno del nuovo Governo, e al viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, si era trovata una soluzione attraverso un pagamento dei crediti alle aziende in sub appalto.

La statale 540 oggi risulta completa all’80 per cento.