Ravanusa, raduno dei calciatori del Ravanusa Calcio degli anni ’70 – ’80

A Ravanusa, domenica 28 giugno alle ore 11:00 nel centro storico della città si raduneranno i protagonisti del calcio Ravanusano dei gloriosi anni ’70 e ’80. Saranno presenti a questo speciale incontro i calciatori che nel 1979 hanno trionfato a Camaiore, vincendo la “Coppa Italia Dilettanti”, e anche tanti altri giocatori che in quei favolosi anni hanno giocato, sudato, gioito ed esultato indossando la maglia biancorossa. Un raduno dal sapore amarcord, che riunisce dopo più di 40 anni le “vecchie glorie” di quei fantastici successi, che vuole fissare in una nuova immagine da tramandare alle nuove generazioni, con il volto, le emozioni, i nomi di tanti che “hanno fatto la storia del Calcio Ravanusano”, correndo, semplicemente per passione, dietro ad un pallone, raggiungendo tanti risultati i e contribuendo a far crescere e conoscere in tutta Italia il piccolo paese di Ravanusa. Un appuntamento pubblico che invita la cittadinanza a partecipare (tenendo conto delle norme sul distanziamento) per incontrare i “Campioni” di allora che si ritrovano per trascorrere qualche ora insieme ricordando i bei tempi che hanno vissuto in un tempo ormai lontano, facendo memoria dei successi e delle tante emozioni che hanno regalato.