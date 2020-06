Porto Empedocle, furto di acqua: arrestate quattro persone

I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, all’esito degli accertamenti tecnici eseguiti unitamente al personale di “Girgenti acque spa”, hanno constatato allacci abusivi in un condominio della città marinara, perpetrato mediante il collegamento dell’impianto domestico, alla rete pubblica dell’acqua potabile.

A seguito di tali accertamenti 4 persone sono state arrestate per il reato di furto aggravato, e già comparse per il processo per direttissima su richiesta del pubblico ministero.