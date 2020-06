Coronavirus, tampone positivo per migrante sbarcato a Porto Empedocle

E’ risultato positivo al Coronavirus un giovane migrante approdato, alcuni giorni fa, al porto di Porto Empedocle. Subito è stato trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Adesso si trova ricoverato al reparto di malattie infettive – secondo il bollettino dell’Asp nissena – e dove da settimane erano stati dimessi tutti i pazienti Covid19.

L’immigrato, inizialmente era stato trattato come caso sospetto di tubercolosi. I suoi compagni di viaggio sono in quarantena sulla nave “Moby Zaza’” ferma da due giorni al Porto empedoclino. E anche un secondo immigrato, imbarcato sulla stessa nave, è stato trasferito all’ospedale di Caltanissetta. Ma per lui si è in attesa del test del tampone per stabilire se abbia o meno il Coronavirus.