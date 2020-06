Coronavirus in Sicilia, ancora un solo nuovo caso. Restano 132 gli attuali positivi

Ancora oggi mercoledì 24 giugno, e per il secondo giorno consecutivo in Sicilia, si registra un solo nuovo caso di Coronavirus, nelle ultime 24 ore, su 2.344 tamponi rinofaringeo. Il nuovo caso è stato segnalato dall’Asp di Caltanissetta. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria pertanto sale a 3.074.

Naturalmente nei dati siciliani non è stato registrato il focolaio di Coronavirus a bordo della nave-quarantena “Moby Zaza” dove 28 migranti sono risultati positivi. Negativo l’esito di altri 183 tamponi di migranti.

Gli attuali positivi nell’Isola restano 132, di cui 110 si trovano a casa in isolamento domiciliare, 17 sono ricoverati in ospedale, e 5 sono ricoverati in terapia intensiva.