Canicattì, Comitato 2021: “eccessiva presenza di rifiuti nelle vie cittadine, anche un cane morto” (Foto)

Mitt.

Comitato Civico 2021

Via De Sica,11

Comitatocivico2021@pec.it

Canicattì

OGGETTO: Segnalazione eccessiva presenza di rifiuti nelle vie cittadine

Spett.le

Assessore all’Ambiente

c/o Comune di Canicattì

e,p.c. Sig. Sindaco

Sig. Presidente del Consiglio Comunale

C/o Comune di Canicattì

Questo Comitato Civico 2021 riceve continue segnalazione per l’eccessiva presenza di rifiuti nelle vie Cittadine addirittura alcune zone sono ridotte a vere e proprie discariche vedi via Carini (dietro santuario di Padre e Gioachino) ; via Pagano(uscita per Caltanissetta), in questo caso i rifiuti hanno invaso la sede stradale con imminente pericolo per la circolazione stradale; via Menfi ( a ridosso del poliambultorio) ; via Giovanni XXIII (in questo caso non si capisce perché venga ripulita solo parzialmente); il fatto più incredibile si trova in via Sabotino dove vi è una carcassa di un cane morto e ormai in putrefazione.

Potremmo continuare con l’elenco ma preferiamo per il momento di fermarci nel segnalare i casi più gravi.

Sollecitiamo la S.V. ad intervenire precisando che nell’ipotesi dovessero verificarsi danni alle persone non esiteremo a trasmette il tutto alla magistratura.

Canicattì 24/06/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina