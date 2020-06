Agrigento, ladri si portano via un’auto di lusso

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento stanno indagando su un fatto accaduto l’altra mattina. Un poco più che trentenne di Agrigento ha parcheggiato la sua auto di lusso, una Jaguar, nei pressi dell’azienda per cui lavora.

Al momento di recuperare la scoperta, che qualcuno si era portato via l’automobile. E’ successo in contrada “San Benedetto”, nella zona industriale di Agrigento. Quasi sicuramente ad entrare in azione uno o più ladri, dopo aver pianificato ogni cosa.

Nessuno si è accorto del furto della macchina. Si cercano telecamere che potrebbero aver ripreso qualcosa di utile a risalire ai responsabili.