Agrigento, agente della Municipale positivo al test sierologico

Un agente della polizia Locale di Agrigento è risultato positivo al test sierologico del Coronavirus. Probabilmente avrebbe contratto il virus nelle settimane scorse, senza accusare particolari sintomi. L’agente è stato sottoposto anche al tampone.

Immediati sono scattati tutti i protocolli sanitari previsti per le verifiche e successivamente è arrivata la decisione dell’Ente di chiudere, precauzionalmente, quasi tutti gli uffici del Comando della Municipale, nella sede di Villaseta, per 24-48 ore, in attesa dell’arrivo dell’esito del tampone.

Quasi tutti gli agenti della polizia Locale di Agrigento, ieri mattina, hanno effettuato il test sierologico, per fortuna con esito negativo, appunto tranne uno.