Dopo mesi di lockdown, torna la movida con deejay Corbo

Dopo mesi di lockdown, in qualche modo tutto sta lentamente tornando alla “normalità”. Tutti noi riprendiamo le nostre vite in mano e con le dovute precauzioni ripartiamo, e nella ripartenza, si fa avanti, seppur lentamente anche il mondo della movida.

E di certo non è mancato al giovane deejay Jody Corbo l’entusiasmo di riprendere da dove aveva lasciato. E così abbiamo visto Jody ricominciare a farsi spazio fra gli eventi dell’agrigentino forse con più carica di prima. Dopo questa lunga pausa lo abbiamo già visto in consolle in diversi eventi che hanno contribuito a portare un po’ di leggerezza ad ognuno di noi.

Quella leggerezza e spensieratezza che ci mancava! Dunque Jody , nonché figlio d’arte del deejay Jo Corbo, si prepara a vivere un’estate ricca di eventi.