Canicattì, Comitato 2021 attacca l’Assessore Corbo: “impiegato, del Comune, nebulizza diserbante chimico violando la Legge” (Foto)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota pervenutaci dal Comitato 2021 di Canicattì ed indirizzata all’assessore ai lavori pubblici dello stesso Comune:

Mitt.

Comitato Civico 2021

comitatocivico2021@pec.it

Via De Sica,11

Canicattì

OGGETTO: VIOLATA LA LEGGE SU L’USO DEI PESTICIDI NEI LUOGHI PUBBLICI – L’ASSESSORA ROSA MARIA CORBO NEL PALLONE

Assessore Lavori Pubblici

C/o Comune di Canicattì

E,p.c. Sindaco

Presidente del Consiglio Comunale

Segretario Generale

C/o Comune di Canicattì

Questo Comitato Civico 2021 ha ricevuto una segnalazione ben dettagliata, con tanto di fotografia, di un fatto incredibile : un impiegato del Comune, che presta servizio presso l’ufficio manutenzione, veniva visto presso un’aiuola vicino a due scuole (ex parco della rimembranza) che nebulizzava diserbante chimico in aperta violazione della Direttiva 128 del 2009 recepita con il D.Lgs n.150 del 14/8/2012 e in spregio al Piano d’Azione Nazionale approvato con il Decreto Ministeriale del 22 Gennaio 2014.

Fermo restando che era vestito in abiti civili e quindi non munito dei normali dispositivi di sicurezza, non sappiamo se era abilitato e quindi munito di patentino fitofarmaci (D.L. 150/2012, il Piano di Azione Nazionale (PAN) attuativo della direttiva europea 128/2009, la quale “istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”) per la tutela della Sua Salute.

Tale fatto è emblematico della disfatta organizzativa dell’Ufficio Manutenzione che dipende dall’Assessora Corbo.

Il Fatto ancora più grave che non è stato apposto alcun cartello di attenzione ne l’aiuola è stata protetta dalla probabile intrusione degli animali, in particolare dei cani.

Nella speranza che nessuno ed in particolare qualche bambino si avvicini a tale posto e che non provochi la morte di qualche animale.

Nell’ipotesi che dovesse accadere questo Comitato Civico 2021 provvederà a trasmettere gli atti all’Autorità Giudiziaria.

ASSESSORA CORBO DESISTA E’ IN TEMPO PER DIMETTERSI

Canicattì 23/06/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina