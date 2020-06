Coronavirus in Sicilia, nessun nuovo contagio. E nessun decesso

Nessun nuovo contagio, e nessun decesso, mentre sono stabili sia il numero dei ricoverati e dei guariti. Questa la situazione in Sicilia per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus. Dati aggiornati alle 15 di oggi lunedì 22 giugno, e diffusi dalla Protezione civile nazionale.

In Sicilia dunque i casi totali restano 3072 per un totale di 192138 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore 1096 tamponi con esito negativo. Gli attuali positivi sono in totale 141.

In ospedale ancora 26 persone, 6 delle quali in terapia intensiva, con 115 persone in isolamento domiciliare, e 2651 guariti. Il numero dei morti resta di 280.