Coronavirus, nessun nuovo positivo. Attualmente 140 contagiate

Nessun nuovo positivo su 2069 tamponi effettuati, nessun morto, mentre aumentano i guariti e non cresce il numero delle persone ricoverate in ospedale. In Sicilia la pandemia non c’è più o quasi, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile nazionale.

Attualmente vi sono solo 140 persone positive al virus. Ci sono solo 26 persone ricoverate, delle quali 5 in terapia intensiva, 114 sono in isolamento domiciliare.

Il numero dei guariti è salito a 2650 (ieri erano 10 in meno), e dunque i casi totali di Covid registrati in Sicilia, dopo l’allineamento” dei giorni scorsi è di 3070. Il totale dei test dall’inizio dell’emergenza sanitaria è di 189938. I morti restano 280.