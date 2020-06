Coronavirus, due nuovi casi e nessun decesso. Sono 141 gli attuali positivi

In Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati due soli nuovi casi di Coronavirus, a fronte di di 1104 tamponi, e non c’è nessun decesso. Sono 141 gli attuali positivi, uno in più rispetto a ieri.

In ospedale ci sono 26 persone (con 6 pazienti in terapia intensiva, uno in più rispetto alle scorse 24 ore. In isolamento domiciliare restano 115 persone.

Sale a 2651 il numero dei guariti, mentre il numero dei morti resta anche oggi a quota 280. In Sicilia i casi totali di Covid19 dall’inizio dell’epidemia sono 3.072.