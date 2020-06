Agrigento, torna a bruciare il bosco di via Papa Luciani

Ancora fiamme nel boschetto nella zona a valle della via Papa Luciani, ex via nuova Favara, a poche decine di metri dalla strada statale 640.

Il tutto a distanza di 24 ore dal maxi rogo di sabato sempre nella stessa zona, che a carbonizzato diversi ettari di bosco, complice le alte temperature e il vento. Ancora panico tra residenti e titolari di attività lavorative della zona.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e il personale della Forestale, supportati dall’alto da un canadair e da un elicottero.