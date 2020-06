Agrigento, il tragico rogo: la polizia sequestra immobile

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno sequestrato l’abitazione, al quarto piano di un palazzo della via San Girolamo, teatro dello spaventoso incendio costato la vita ad una pensionata 93enne.

Sono stati avviati gli accertamenti per cercare di capire cosa abbia fatto divampare le fiamme, che hanno devastato quasi tutto l’appartamento. Sul posto intervenuta la Scientifica, che ha effettuato i rilievi, concentrati alla ricerca di indizi o elementi utili alle indagini.

La Procura della Repubblica ha aperto un’indagine, che servirà a fare luce su ogni cosa. L’immobile è stato dichiarato inagibile, così come parte dell’abitazione all’ultimo piano. E per precauzione è stata evacuata l’intera palazzina. Nelle prossime previsto il sopralluogo tecnico per verificare i danni.

Le famiglie residenti, con l’assistenza dei pompieri, hanno recuperato i propri beni.