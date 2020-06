Canicattì, Comitato 2021, nuova segnalazione presenza di segnaletica stradale da rimuovere

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota pervenutaci dal Comitato Civico 2021 di Canicattì:

Questo Comitato Civico 2021, nella mattinata di oggi, alle 11,30 circa, ha ricevuto numerose segnalazioni riguardanti la presenza di transenne con la relativa segnaletica stradale, lungo il Viale della Vittoria, all’altezza della villa comunale. non solo non ancora rimosse e di intralcio al traffico veicolare ma anche riversate lungo la strada, come se fossero quasi addirittura in stato di abbandono. Questo Comitato vuole evidenziare la grande pericolosità di tale condizione, oltre che per il traffico veicolare anche per i pedoni che transitano nelle vicinanze, di conseguenza invita, ancora una volta, chi di dovere a rimuovere, con una certa urgenza, quanto descritto ed a far si che nei giorni a seguire venga rimossa immediatamente dopo la loro funzione, come già evidenziato in alcune segnalazioni precedenti.