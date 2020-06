“Agrigento ha bisogno del contributo di tutti per rinascere”

“Da troppo tempo lo si dice senza mai riuscire a raggiungere l’obiettivo. Non possiamo più permettercelo in questo tempo di crisi economica e sociale.

Per questo gli onorevoli che sostengono il governo Musumeci, Giusi Savarino, Riccardo Gallo, Margherita La Rocca Ruvolo e Decio Terrana lanciano un appello a tutto il centrodestra agrigentino.

“Dobbiamo essere responsabili e compatti. C’e’ bisogno di un centrodestra unito che possa essere attrattivo ed aggregante, e sarebbe vincente senza ricorrere a giochetti da prima Repubblica, semmai coinvolgendo tutte le energie sane del territorio. Basta pupi e pupari, iniziamo un nuovo percorso, la sfida per Agrigento è ricostruire un patto sociale con la città ed avviare un percorso che la proietti verso il futuro, fiera della sua storia”.