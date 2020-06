Agrigento e Raffadali, maltrattamenti in famiglia: due rinvii a giudizio

Due imputati sono stati rinviati a giudizio dal Gup del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco per maltrattamenti in famiglia. Protagonista del primo procedimento un 43enne di Agrigento. L’uomo in più occasione avrebbe maltrattato la moglie, e in un caso l’avrebbe picchiata. Lui sulle accuse contestate si è sempre professato innocente, respingendo ogni cosa. Tutto quanto sarebbe partito dalla denuncia della moglie.

Per un’altra vicenda analoga, sempre il Gup Luisa Turco ha rinviato a giudizio un 54enne di Raffadali, anche lui accusato di maltrattamenti alla moglie. L’imputato avrebbe alzato le mani contro la donna. Gli episodi incriminati si sarebbero verificati all’interno della casa coniugale.

Entrambi i processi a ottobre.