La Pro Favara programma una stagione da vertice. Castronovo: “Vogliamo la serie D”

Con il ritorno in società dell’imprenditore Salvatore Marrone la Pro Favara rafforza il proprio assetto dirigenziale e programma una stagione di alti livelli. Sono stati azzerati tutti gli incarichi societari e fra qualche giorno saranno ridistribuite le funzioni dirigenziali, potenziando l’organizzazione dello staff per programmare un campionato che possa riportare a Favara la serie D.

È questo infatti l’obiettivo della dirigenza: Riaccendere l’entusiasmo in città, riportate al “Bruccoleri” il pubblico visto nell’ultima gara disputata prima dello stop Covid-19 con il sold out registrato nel derby con l”Akragas.

Il presidente Rino Castronovo non nasconde le ambizioni che sono più di un sogno.

“Corriamo per vincere. Poi, nel corso di una stagione, può accadere di tutto. Ma di certo stiamo cercando di mettere in piedi una squadra competitiva. L’obiettivo a cui puntiamo è mettercela tutta affinché Favara calcistica possa raggiungere la categoria che merita. Il blasone di questa società e la storia che la stessa ha saputo esprimere nel tempo ha le carte in regola per tentare di riportare, dopo 20 anni esatti, la serie D a Favara”.