Sciacca, rissa in due fasi: denunciati nove giovani

A due settimane dal parapiglia, 9 giovani di Sciacca e Ribera, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica saccense, per l’ipotesi di reato di rissa.

La zuffa con calci, pugni e alcuni utilizzarono pure il casco, si verificò nella notte fra il 30 e il 31 maggio, e in due fasi. Prima nella zona dello Stazzone, poi al viale Delle Terme, a Sciacca.

In quattro, rimasti feriti, finirono negli ospedale di Ribera e Sciacca, per farsi medicare i traumi. Fortunatamente pochi giorni di prognosi.

I carabinieri della Compagnia di Sciacca, al termine di alcune indagini, sono riusciti ad identificare i ragazzi coinvolti, grazie anche i filmati delle telecamere dei sistemi di video sorveglianza dei locali pubblici dello Stazzone.