Canicattì, Comitato 2021, “Abbandono indiscriminato di rifiuti, pericolo per la pubblica incolumità”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un nota pervenuta dal Comitato Civico 2021 di Canicattì, indirizzata All’Assessore ai lavori pubblici dello stesso Comune:

Mitt.

Comitato Civico 2021

Via De Sica,11

Canicattì

OGGETTO: Abbandono indiscriminato di rifiuti-pericolo per la pubblica incolumità.

Spett.le

Assessore ai lavori pubblici

Assessore all’ambiente

Al responsabile della P.O. n° 5

Al responsabile della P.O. n° 7

c/o Comune di Canicattì

e,p.c. Sig. Sindaco

Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Segretario Generale

C/o Comune di Canicattì

Questo Comitato Civico 2021 riceve segnalazioni riguardanti l’estrema pericolosità di due strade a causa dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Precisamente le strade sono : la strada di collegamento tra la SS 123 al Km 2.400 (per Campobello di Licata) e la SS. 410 al Km 6.600 (per Naro) che si diparte tra i capannoni ex Di Natali e la ditta AGRIPLUS srl. Inoltre il manto stradale oltre a essere dissestato e privo di segnaletica, in due tratti vi sono due grandi avvallamenti che fanno sì che se non vengono visti per tempo vi è il pericolo che l’autoveicolo si ribalta;

l’altra riguarda la strada di collegamento tra la via Pagano e la SS 123 .

Si rappresenta che qualora i rifiuti e i dissesti della strada dovessero provocare incidenti gli stessi sono da addebitare alla responsabilità delle SS.VV. ILL.ME.

Canicattì 15/01/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina