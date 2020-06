Asd Canicattì, l’attesa è finita: oggi si conoscerà il destino del club. Sarà Serie D o ancora Eccellenza?

L’attesa è finita, sale la fermentazione nel cuore della Canicattì sportiva. 16/06/2020, oggi l’Asd Canicattì potrà festeggiare la promozione in Serie D, nonostante la seconda posizione maturata al termine del campionato di eccellenza appena concluso. Assodata la promozione della prima classificata di ogni girone, la lega ha deciso di promuovere le sette migliori seconde classificate a livello nazionale: la classifica stilata dai vertici della Lnd dovrebbe rendere merito solamente ai risultati ottenuti in quest’anno calcistico, facendo riferimento alla media punti.

Ecco la classifica:

ROTONDA SALUZZO CITTA’ DI SANT’AGATA (2.364 pt) PUTEOLANA (2.296 pt) SESTRI LEVANTE (2.227 pt) VIS NOVA GIUSSANO (2.190 pt) CANICATTI’ (2.167 pt)

Alle 13 la Lega si riunirà per prendere una decisione uniforme e ponderata in merito alla promozione delle seconde classificate e, se le condizioni di promozione saranno quelle della media punti, il Canicattì potrà festeggiare il salto di categoria per una Serie D che nella “terra dell’uva” manca da molti anni. Resta solo da aspettare qualche ora prima di conoscere il verdetto ufficiale, con l’auspicio che il sogno “Serie D” oggi possa diventare realtà.