Agrigento, in fiamme il magazzino di un’azienda. Evacuato un palazzo

Un incendio, di natura incerta, è divampato all’interno dell’azienda “CommerSud”, che commercializza imballaggi in plastica, in via Unità d’Italia, nella zona di San Giusippuzzu. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i carabinieri del nucleo Radiomobile, in via precauzionale, hanno evacuato l’intera palazzina di quattro piani. Anche i titolari della concessionaria, vicina allo stabile, sempre in via precauzionale, hanno sgomberato il parco auto, e l’officina.

In strada una quindicina di famiglie, mentre i pompieri idranti alla mano operano nel tentativo di evitare alle fiamme di estendersi ulteriormente. Il rogo ha divorato la parte anteriore di un furgone della ditta. Sul posto anche un’autoambulanza del 118. I danni sono ingenti.