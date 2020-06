Agrigento. Firmato contratto appalto miglioramento rete stradale

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà a breve sulla viabilità interna dell’area collinare e montana. Oggi infatti è stato firmato nella sede dell’Ufficio Contratti e Gare il contratto d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria su diverse strade del comparto centro-nord, ed in particolare sulla dorsale San Biagio Platani-Casteltermini-Stazione Acquaviva-Ss 189, lavori che erano stati aggiudicati prima della momentanea sospensione dell’iter conclusivo a causa dell’emergenza Covid-19.

Si tratta di un importante appalto dell’importo a base d’asta di 3.990.000 euro, gestito dall’Urega (Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto, Servizio Territoriale di Agrigento) con procedura di gara telematica. Il contratto è stato firmato dal segretario/direttore generale del Libero Consorzio Caterina Moricca, dal direttore del Settore infrastrutture stradali Ignazio Gennaro e dal legale rappresentante dell’impresa “Ingegneria costruzioni Colombrita SrL” di San Giovanni La Punta (CT), che si era aggiudicata la gara ottenendo un punteggio complessivo di 86,496 (somma dell’offerta tecnica, pari a 70 punti, e di quella economica, pari a 16,496, per la quale il ribasso è stato del 20,691%).

I lavori dovranno essere completati entro 600 giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori stessi, progettati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio e finanziati con fondi del Patto per il Sud. Un finanziamento che, oltre a consentire gli indispensabili lavori di sistemazione, avrà positive ricadute sull’economia del territorio.

Diverse le strade di questo comparto che necessitano di interventi urgenti di manutenzione straordinaria. Le principali sono: Sp 20-A Stazione Acquaviva-Casteltermini, Sp 20-B Casteltermini-San Biagio Platani, Sp 21 Casteltermini–Passofonduto, Sp 22 Stazione Campofranco-Casteltermini, Sp 23 Bivio Casteltermini–Ss 189 AG-PA, Sp 66 Circonvallazione di San Biagio Platani, Spc 28 Voltano-Molinazzo-Zotta d’argento, Spc 29 Viviano-Campisia-Buonanotte, Spc 30 Sant’Angelo-San Giovanni-Viviano.

Sono strade della viabilità secondaria di notevole importanza per gli abitanti dell’area compresa tra San Biagio Platani e Casteltermini, e che consentono i collegamenti con Agrigento e l’intera rete viaria principale, in particolare con la Ss 189 Palermo-Agrigento. Strade che da anni, a causa delle ridotte o addirittura inesistenti risorse a disposizione, si trovano in condizioni non ottimali, con frane, cedimenti delle carreggiate e altre situazioni di pericolo per gli automobilisti in transito