Sicilia in musica: le star internazionali di origine isolana

La Sicilia è una delle regioni italiane che vanta la più lunga tradizione musicale, risalente ai tempi dei greci e degli arabi. Una tradizione che è proseguita per secoli e secoli, influenzando scene e Paesi all’apparenza molto lontani. E anche nel panorama attuale ci sono artisti di origine isolana che stanno facendo parlare di sé a suon di canzoni, premi vinti e musiche indimenticabili. Oggi parleremo proprio di loro e delle loro discendenze siciliane, più o meno conosciute.

Molti lo ritengono, con ragione, una delle voci più importanti del ventesimo secolo ma non tutti sanno che entrambi i suoi genitori sono italiani. Stiamo parlando di Frank Sinatra “The Voice”, attore e cantante nato a Hoboken nel 1915 dall’incontro tra Antonino Martino Sinatra, siciliano di Lercara Friddi e Natalina Maria Vittoria Garaventa, genovese di Lumarzo.

Rimaniamo nel campo dei geni assoluti per incontrare Frank Zappa, uno dei musicisti più eclettici e apprezzati della musica moderna e contemporanea. Nato nel 1940 a Baltimora, nel Maryland, Zappa è figlio di Francis Zappa (il cui vero nome era Francesco), perito industriale originario di Partinico, e di Rose Marie Zappa.

Dal matrimonio fra la star Judy Garland, icona di Hollywood e cantante di successo, e Vincente Minnelli è nata Liza Minnelli, una delle voci più belle della musica pop e dei musical. Classe 1946, Liza ha seguito le orme della madre e oltre a diventare famosa per le sue doti vocali vanta una carriera di primissimo livello anche come attrice, lavoro che l’ha portata anche alla conquista dell’Oscar come miglior attrice protagonista per Cabaret del 1973 e a moltissimi altri riconoscimenti.

Famosa per brani come Shallow e Poker Face, uno dei pezzi più belli dedicati al mondo del gioco, Lady Gaga (nome in arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta) è nata a New York ma, come suggerisce il nome, ha origini siciliane da parte di padre. Il bisnonno paterno arrivò negli Stati Uniti partendo da Naso, in provincia di Messina, nel 1908, e diede vita a un’attività imprenditoriale nel mondo della ristorazione portata avanti da quello che nel 1986 sarebbe diventato il papà di Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Una carriera molto simile a quella di Lady Gaga l’ha vissuta Cyndi Lauper, star degli anni ’80 e attiva ancora oggi. Come Gaga anche Cyndi ha iniziato col rock (ha cantato in varie tribute band di Led Zeppelin, Bad Company e Jefferson Airplane), prima di virare verso un energico pop da classifica. Nata nel 1953 a New York, la cantante ha come genitori Fred Lauper e Catherine Dominique Gallo, di chiare origini palermitane. Una discendenza che la Lauper non ha dimenticato e che tiene viva ancora oggi mantenendo un intenso rapporto epistolare con i parenti rimasti in Sicilia.

Doppia discendenza italiana anche per Jon Bon Jovi, frontman della rock band che porta il suo nome. Americano di nascita, John Francis Bongiovi Jr. ha un bisnonno di Sciacca e una bisnonna di Cianciana e da loro ha ereditato la passione per la musica.

Non è facile intuirlo direttamente dal nome d’arte, ma anche la cantante soul Alicia Keys ha dirette origini siciliane. Il suo vero nome all’anagrafe è infatti Alicia Augello Cook e la madre, Teresa Augello, è nata a Sciacca, in provincia di Agrigento. E fu proprio Teresa a convincere la figlia a tentare l’avventura nel mondo dell’arte e della musica, incoraggiandola a partecipare a vari provini in giro per gli Stati Uniti.

Idolo della giovanissime, anche Ariana Grande vanta una discendenza tricolore, per metà siciliana e per metà abruzzese. Il merito è tutto dei bisnonni Antonio Grande e Filomena Lavenditti che decisero di emigrare da Campobasso nel 1912 per cercare fortuna a New York.

Nonostante non sia un musicista ma un attore, John Turturro rientra di diritto in questa lista. Nato a Brooklyn, John può vantare ben due genitori di origine italiana. Il padre, Nicholas, arrivò negli USA direttamente da Giovinazzo, in provincia di Bari. La madre, Katherine, era una cantante jazz originaria di Aragona.