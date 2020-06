Porto Empedocle, prova a sparare tre volte a commerciante ma l’arma si inceppa

Si è presentato nella macelleria di un empedoclino, e non avrebbe fatto in tempo a sparare, perché fortunatamente l’arma si è inceppata. E non una, ma ben tre volte, anche dopo aver scarrellato, e fatto cadere un “colpo” a terra. A finire nei guai anche la compagna, accusata di aver nascosto la prova “madre”, ossia la pistola, nelle mutandine.

Dopo un’indagine “lampo” i carabinieri della Compagnia di Agrigento, agli ordini del capitano Marco La Rovere, hanno arrestato Vincenzo Filippazzo, 47 anni, di Porto Empedocle, e la compagna Antonina Pullara, 44 anni, anche lei empedoclina. Entrambi incensurati.

Devono rispondere di tentato omicidio in concorso, e di detenzione di arma clandestina (la pistola non era stata mai registrata). Su ordine della Procura della Repubblica di Agrigento, che ha coordinato l’intera e brillante operazione, l’uomo è stato rinchiuso nella Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, mentre la donna posta agli arresti domiciliari.

Il fatto questa mattina in una macelleria di Porto Empedocle.