Agrigento, con l’auto si schianta contro un muro: ferito 34enne

Un 34enne di Agrigento, è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. Dalle prime informazioni giunte dal nosocomio agrigentino non verserebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ieri mattina, il giovane alla guida di una Fiat Punto, stava percorrendo il raddoppio stradale della Ss 640.

In prossimità del bivio per Favara, ma in territorio di Agrigento, all’improvviso, avrebbe perso il controllo del mezzo, e uscito fuori strada, è andato a schiantarsi contro un muro. L’auto oramai senza controllo si è fermata a circa cento metri di distanza dal luogo dell’impatto.

L’automobilista ha sbattuto la testa contro il vetro. Il ferito, da li a pochi minuti, è stato preso in consegna dal personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure direttamente sul posto, per poi trasferirlo al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”.

Poco più tardi sul luogo del sinistro sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, i quali, si sono occupati dei rilievi, per stabilire la dinamica dell’incidente.